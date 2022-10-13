«Россети» внедрят кредитные продукты для оплаты сервисов компании

«Россети» планируют внедрение кредитных продуктов для оплаты дополнительных сервисов компании и услуг по технологическому присоединению, сообщили CNews представители компании.

Предоставлять кредитные продукты, разработанные с участием Группы «Россети», планируется с 2023 г., в том числе через онлайн-площадки компании для потребителей. Это повысит доступность услуг, а также удобство оформления необходимых документов.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Алексей Мольский.

Соответствующие инициативы прорабатываются совместно с Группой Сбербанка. В частности, между компаниями действует договор на проведение расчетов с использованием банковских карт и Sber Pay на портале электросетевых услуг и в мобильном приложении «Россети – личный кабинет».

Кроме того, в рамках развития клиентских сервисов изучается возможность внедрения в работу единого контактного центра технологии по роботизированной обработке телефонных обращений. К настоящему времени она уже прошла апробацию на базе двух дочерних компаний Группы с целью получения информации о намерениях заявителей по технологическому присоединению и плановых отключениях юридических лиц.

«Мы давно работаем над расширением перечня услуг для потребителей и онлайн-сервисов. Прорабатываемые финансовые решения будут востребованы, в том числе в контексте изменений льготного порядка технологического присоединения», – отметил Алексей Мольский.