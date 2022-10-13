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Искусственный интеллект Wildberries будет бороться с поддельными «скидками»

Wildberries усиливает борьбу с фейковыми «скидками» и накрутками позиций товаров в поисковой выдаче, которые некоторые недобросовестные участники рынка используют для обмана пользователей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Wildberries запустил новое ИТ-решение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое позволяет представлять пользователям предложения с настоящими скидками на товары. Система анализирует историю цен на товары и выдает на первые места в поисковой выдаче товары с реальными, а не «номинальными» скидками.

Для того чтобы воспользоваться новой опцией, пользователям достаточно включить новый фильтр «Сначала выгодные». Он уже активирован на сайте и в мобильных приложениях Wildberries.

«Это уникальный инструмент, не имеющий аналогов на рынке онлайн-ритейла. Он позволит потребителям получать информацию о реальных скидках, а также защитит предпринимателей от недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка, которые пытаются манипулировать ценами для улучшения своих позиций в поисковой выдаче», – отметили представители Wildberries.

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