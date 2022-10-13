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Аналитический отчет «Транстелекома»: больше всего DDoS-атак пришлось на промышленность и госорганы

Эксперты компании «Транстелеком» поделились аналитическим отчетом о количестве и характеристиках обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак» угроз информационной безопасности. В течение III квартала 2022 г. число атак распределилось неравномерно, и почти половина из них пришлась на сентябрь 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Транстелекома».

Наибольшая часть DDoS-атак (почти 30%) была направлена на промышленные предприятия, более 20% – на государственные учреждения, 17% атак – на телекоммуникационные компании. Самая продолжительная непрерывная DDoS-атака длилась 34 дня.

Основными разновидностями стали атаки типа TSP SYN flood и TCP ACK flood. Суть этих атак сводится к отправке большого количества запросов без подтверждения ответного соединения. Очередь на подключение оказывается переполненной. Из-за этого добросовестные клиенты не могут установить связь c необходимым ресурсом, либо устанавливают ее с существенными задержками. Во время таких инцидентов сервисы или сайты не могут нормально функционировать, что ведет к риску значительных репутационных потерь и финансовых убытков их владельцев.

Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» уже несколько лет помогает бизнес-клиентам предотвращать инциденты в сфере информационной безопасности. Продукт представляет собой многоуровневую систему фильтрации входящего трафика, которая обеспечивает защиту интернет каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов, либо c перенаправлением трафика после обнаружения DDoS-атак.

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