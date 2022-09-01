Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Минцифры предлагает создать реестр согласий на обработку ПДн и дать гражданам возможность отзывать их через «Госуслуги»

Минцифры России предлагает создать реестр согласий на обработку персональных данных, которые граждане отдают при получении различных услуг (в госорганах, банках, при оформлении программ лояльности и т.д.). На «Госуслугах» должна появиться возможность для отзыва таких согласий.

Пользователи смогут: видеть все отданные согласия на обработку своих персональных данных, кому и когда они были представлены; видеть состав персональных данных, которые хранятся в этих организациях; отзывать согласия; контролировать удаление своих персональных данных.

Эти функции будут доступны в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». Благодаря сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически.

Сергей Волков, Cloud: Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022

Глава Минцифры пролоббировал перед Путиным право граждан предъявлять смартфон вместо паспорта

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

В России построят госплатформу - «убийцу» хакеров

Власти потратят 240 млн руб. на красивую обратную связь с пользователями госуслуг. Сервисы Google и ReCAPTCHA запрещены

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Показать еще

Наука

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики
Показать еще