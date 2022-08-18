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X-Com оснастила рабочие места администрации детской художественной школы в Петербурге

X-Com оснастила рабочие места администрации СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа №1» компьютерами собственного производства.

Подрядчик проекта был определен в открытом конкурсе, участниками которого стали российские производители компьютерной техники. При рассмотрении заявок участников особое внимание уделялось оценке их опыта в реализации аналогичных по объему и срокам проектов для государственных учебных заведений, а также наличию у них рекомендаций от таких организаций. Победителем была признана компания X-Com, подтвердившая свои компетенции и представившая наиболее конкурентоспособные условия поставки оборудования и выполнения работ.

Компания предложила заказчику использовать компьютеры собственного производства. Данный подход позволил уложиться в весьма ограниченный бюджет проекта, что характерно для многих учебных заведений, не жертвуя при этом функциональностью и производительностью оборудования. Производственное подразделение X-Com изготовило компьютеры, отвечающие всем требованиям программного обеспечения, применяемого в рабочих процессах учреждения. В комплект поставки включены мониторы Acer K243Ybmix UM. Выполнен комплекс работ по интеграции оборудования в сеть заказчика, проведено многофакторное тестирование его работоспособности.

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