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В «Яндекс музыке» появилась «Нейромузыка»

«Нейромузыка» — это бесконечная мелодия, которую в реальном времени генерируют алгоритмы, а система рекомендаций «Яндекс музыки» делает ее уникальной для каждого пользователя. Три доступных режима — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость» — помогут сфокусироваться на творчестве, учебе, работе, тренировке, чтении и любых других занятиях, которые требуют высокой концентрации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Нейромузыка ритмически выверена: в ней нет слов или пауз, которые могли бы отвлечь человека. Для ее создания были использованы музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Партии были озвучены виртуальными инструментами, а сделанные из этого десятки тысяч композиций и переходов образуют миллионы вариаций, в реальном времени генерируя бесконечную мелодию.

Как и «Моя волна», «Нейромузыка» уникальна для каждого пользователя и с самого начала учитывает его предпочтения. В данном случае система рекомендаций «Яндекс музыки» еще и отлично понимает, из каких частей состоит «Нейромузыка» и может ориентироваться на конкретные сэмплы внутри нее. Благодаря этому она знает, что именно играет в каждый момент времени, и может очень быстро реагировать на лайки и дизлайки, которые ставит пользователь, то есть еще лучше попадать в его музыкальный вкус.

Послушать «Нейромузыку» можно в мобильных приложениях «Яндекс музыки», а также на «Яндекс станции» — достаточно произнести голосовую команду «Алиса, включи “Нейромузыку”».

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