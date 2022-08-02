Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе
|

Минцифры разработало новый порядок аккредитации ИТ-компаний

Минцифры предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%.

Компании нужно будет вести раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в ИТ, также предлагается аккредитовывать.

Среди других условий для аккредитации: иметь профильный ОКВЭД в качестве основного; не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране.

Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, нужно: заявить разрабатываемый проект в области ИТ и статус его реализации; компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.

UBA: Технологии предиктивной аналитики могут снизить нагрузку на ИБ
Защита данных

Отказ в аккредитации: если компания создана в результате реорганизации; организация с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более); если организация является: госкомпанией; банком, небанковской кредитной организацией и т.д.; страховой организацией или телеком-компанией; государственным или муниципальным учреждением; компания входит в распоряжение Правительства от 23 января 2003 г. № 91-р.

Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

Известную криптобиржу крупно оштрафуют за обход санкций 40-летней давности

Во главе «Цифры» встал бывший топ-менеджер «Почты России»

Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито»

Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций

На «Госуслугах» появилась регистрация самозанятых. Ей могут пользоваться граждане Украины

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще