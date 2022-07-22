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AGIMA соберет 2000 айтишников на ИТ-забеге RUNIT

RUNIT — большой спортивный фестиваль для сотрудников IT-компаний. Это не просто тренировка под открытым небом. Это нетворкинг, общение, коллеги и семейный отдых.

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Что будет: много активностей, ИТ-коммьюнити и спорт.
А еще для вас мы приготовили лаунж-зоны, зоны соревнований для болельщиков и бегунов, различные лотереи с крутыми подарками и зоны для нетворкинга.

Каждый участник забега получит медаль, футболку, море эмоции и главное — отличный повод встретиться и пообщаться с коллегами. Так что собирайте друзей, тренируйтесь и приходите 31 июля.

Немного о дистанциях:

Личный зачет: дистанции на 3, 5, 10 и 21 км.
Командный зачет: 5 и 10 км (команды от 5 человек).
Эстафета: команда из 3 человек — по 7 км на каждого; либо команда из 5 человек — по 5 км.

Где: Москва, Измайловский парк культуры и отдыха
Когда: 31 июля с 8:00 до 17:00 мск
Кто будет: IT-директора, HR-специалисты, CEO компаний, IT-специалисты.

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