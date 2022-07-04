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ПИК запускает кампанию по багхантингу

ПИК объявляет о запуске кампании по багхантингу. Баг — это ошибка в коде или интерфейсе, которая приводит к некорректной работе сайта. Поиск багов за вознаграждение — стандартная практика для любой крупной ИТ-компании. С помощью багхантинга и участия пользователей процесс улучшения всех систем ПИК станет постоянным. Об этом CNews сообщили представители ПИК.

Правила багхантинга приведены на специальной странице. После обнаружения бага в одном из разделов сайта ПИК пользователю предлагается заполнить форму на этой странице и отправить ее на модерацию. Экспертная комиссия проверяют баг на соответствие условиям конкурса, после чего участник получает письмо с уведомлением о решении комиссии.

Искать баги можно на страницах проекта или квартиры, в личном кабинете, разделе «бизнесу», ипотечном калькуляторе и на странице подбора квартир на pik.ru. Вариант вознаграждения участник выбирает по своему усмотрению — 10 тыс. рублей или скидка в размере 100 тыс. рублей на любую недвижимость, представленную на сайте ПИК.

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ПИК — технологическая компания в области жилой недвижимости. С момента основания в 1994 г. ПИК реализует комплексные жилые проекты со всей необходимой инфраструктурой. ПИК представлен в 15 регионах России, а также в нескольких странах мира.

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