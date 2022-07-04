Более 7 млн клиентов Tele2 выбрали цифровую подпись

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел первые итоги проекта по использованию цифровой подписи. Компания внедрила безбумажный формат обслуживания в 2021 г. За прошедшее с того момента время сервис бесконтактной подписи документов выбрали более 7 млн клиентов. Оператор провел уже более 600 тыс. операций в электронном виде, сэкономив время клиентов и значительный объем бумаги.

Год назад в компании появился современный и полезный инструмент – цифровая подпись. За это время более 7 млн клиентов дали согласие на ее использование. Теперь при обращении в офисы или при проведении операций в личном кабинете они могут быстро и бесконтактно подписывать документы в электронном виде.

Клиент, который один раз оформил электронную подпись, может воспользоваться ею для подтверждения операции, например, при смене тарифа. Вместо печати бланка и ручной подписи формируется электронное заявление, а операция подтверждается посредством уникального SMS-кода. Его нужно сообщить сотруднику салона Tele2. Код приходит каждый раз, когда абонент обращается за той или иной процедурой в салон оператора.

Электронную подпись можно использовать для смены тарифа, актуализации данных, получения детализации. Теперь эти операции происходят более безопасно, экологично и быстро. Ранее ежегодно в архив отправлялись 18 млн заявлений и регистрационных форм – это более 90 тонн бумаги.

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Иван Рыбинцев, директор по клиентскому сервису Tele2, сказал: «За этот год мы провели более 600 тыс. операций в электронном виде, сократив время клиентов на обслуживание и сэкономив значительный объем бумаги. Особенно ценно это было в период ее дефицита и колебаний цен. Компания и наши партнеры экономят на затратах на печать, логистику и хранение. В планах до конца 2022 г. – увеличить число пользователей цифровой подписи и перенести ее на все операции».

Перейти на безбумажный формат и получить цифровую подпись клиенты Tele2 могут в салонах оператора, через приложение «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте. Новые абоненты смогут сделать это сразу же при оформлении договора.