Более 260 тыс. заявлений в первый класс подано через «Госуслуги»

С 1 апреля 2022 г. родители могли записать ребенка в первый класс на портале «Госуслуг». Всего за три месяца было подано 261 795 заявлений. Формирование приказов о зачислении в школу пока еще завершено не в полном объеме. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«С апреля 2022 г. родители могли записать ребенка в первый класс через новую единую форму на “Госуслугах”, при этом уже с 25 марта для них была доступна возможность заполнить черновик заявления и сохранить его в личном кабинете, чтобы 1 апреля отправить одним кликом. Это снизило социальную напряженность при приеме заявлений. При подаче через “Госуслуги” не нужно прикладывать сканы документов, данные автоматически заполняются из профиля пользователя, уведомления о ходе рассмотрения и о зачислении в первый класс приходят в личный кабинет. Услуга сегодня доступна в 66 регионах, а также в городе Екатеринбурге. Ведется работа по подключению остальных регионов», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

С 6 июля 2022 г. на «Госуслугах» начнется вторая волна приема заявлений на запись в первый класс для детей, которые проживают на территории, не закрепленной за школой.