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Более 24 тыс. заявлений от абитуриентов подано на «Госуслугах» за сутки

Более 24 тыс. заявлений от абитуриентов подано через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

20 июня 2022 г. стартовала приемная кампания в российских университетах. С помощью портала «Госуслуг» абитуриенты могут подавать заявления в вузы онлайн, отслеживать свое место в конкурсных списках в реальном времени, управлять согласием на зачисление и использовать другие преимущества сервиса.

Получены первые результаты использования суперсервиса: за неполные сутки успешно подано 24,5 тыс. заявлений; 5015 тыс. абитуриентов подали заявления онлайн.

Окончание приема документов, если есть творческие или профессиональные вступительные испытания от вуза — с 7 по 20 июля 2022 г. Абитуриенты, поступающие по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний должны успеть подать документы до 20-25 июля 2022 г.

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