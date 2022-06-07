Число участников голосования через Госуслуги за объекты благоустройства выросло в 4,5 раза

Количество пользователей, проголосовавших за объекты благоустройства онлайн, выросло в 4,5 раза. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

«Одним из технологических аспектов успешного проведения голосования было использование уже существующей, внедренной во всех субъектах цифровой платформы обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе”. На платформе реализовано несколько функций, в том числе голосования по благоустройству. При этом мы видим, что количество проголосовавших в онлайн-формате жителей по сравнению с прошлым годом выросло в 4,5 раза. Если в 2021 г. через Госуслуги проголосовало 1,1 млн граждан, то в этом году цифра достигла 4,8 млн. Это почти половина от всех участников голосования», – сказал Олег Качанов.

По словам замминистра, онлайн-голосование – это привычный для молодежи формат, и он дает потенциал для дальнейшего роста аудитории цифровой платформы обратной связи. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Победившие в голосовании объекты будут благоустроены в 2023 г. Отслеживать ход реализации можно будет на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Если что-то пошло не так, здесь же можно оставить обращение или жалобу.

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства проходило с 15 апреля по 31 мая 2022 г., в нем приняли участие 10,7 млн россиян старше 14 лет. На голосование были вынесены скверы, набережные, улицы, парки, дворовые территории и другие территории для благоустройства. Свои голоса жители оставляли через платформу обратной связи на Госуслугах и с помощью волонтеров через специальные приложения.