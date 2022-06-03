Исследование Superjob: 60% ИТ-компаний назначает на руководящие позиции внутренних кандидатов

По сравнению с 2012 г. российские компании стали чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов и реже привлекать топ- и мидл-менеджеров со стороны. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие менеджеры по персоналу, в том числе сферы информационных технологий.

В 58% компаний в сфере информационных технологий на руководящие должности предпочитают назначать кого-то из уже работающих сотрудников. По мнению менеджеров по персоналу, внутренний кандидат в этой ситуации предпочтительнее внешнего, поскольку он знает все бизнес-процессы изнутри и, скорее всего, обладает высокой мотивацией. В 24% компаний на руководящих должностях примерно поровну сотрудников, «выросших» внутри компании и пришедших извне. Только 9% компаний обычно подыскивают на руководящие должности внешних кандидатов. Как правило, такая позиция объясняется желанием усилить команду специалистом со свежим взглядом и новыми компетенциями.

Малый бизнес чаще более крупных предприятий и организаций предпочитает «выращивать» кадры (42%). Компаний, нанимающих руководителей со стороны, чуть больше среди организаций с численностью персонала от 100 до 1 тыс. человек (21%).

Среди работодателей из разных отраслей внутренних кандидатов также назначают на руководящие должности чаще всего в сферах логистики (60%) и финансов (53%). Тех, кто отдает предпочтение внешним кандидатам, чуть больше в строительных и производственных компаниях (25 и 15% соответственно).

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За 10 лет, прошедших с момента аналогичного исследования Superjob, российский бизнес стал чаще назначать на руководящие позиции внутренних кандидатов.