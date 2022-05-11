Разделы

Бизнес ИТ в банках Техника
|

Сбербанк начал предоставлять малому бизнесу бесплатные онлайн-консультации с переводом на жестовый язык

Сбербанк объявил о том, что предпринимателям, у которых есть нарушения слуха, теперь предоставляется возможность получить онлайн-консультацию на русском жестовом языке.

Эта опция доступна на сайте банка в разделе «Малому бизнесу и ИП», далее — «Помощь», «Сервисы для людей с особенными потребностями», «Клиентам с нарушениями слуха и речи». После соответствующего запроса переводчик русского жестового языка, который является штатным сотрудником Сбербанка, подключает к видеозвонку необходимого консультанта. Он с помощью переводчика поможет клиенту выбрать нужные банковские услуги, включая те, которые можно подключить дистанционно.

Если же клиент хочет получить услугу на русском жестовом языке непосредственно при посещении офиса банка, то это также возможно. Достаточно попросить сотрудника, и он подключит переводчика банка дистанционно.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка, сказал: «Одно из ключевых направлений ESG-политики «Сбера» — это развитие инклюзии и доступной среды. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением наших сервисов, делая их максимально удобными и доступными для всех клиентов. У нас уже есть широкая линейка продуктов, которые можно подключить удалённо, а теперь у предпринимателей с нарушением слуха появилась возможность получать консультации в комфортном для них формате».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация

Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

«Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов

Microsoft угрожают гигантским штрафом за отказ дать доступ к серверам банка, связанного с Михаилом Фридманом

Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Ищем самый недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы российских операторов

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ

Показать еще

Наука

Найдены доказательства сильнейшего землетрясения в истории человечества

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса
Показать еще