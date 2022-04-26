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«Вконтакте» поможет бизнесу перенести карточки товаров и услуг из других соцсетей

В мини-приложении «На прилавок» появилась возможность создавать карточки товаров и услуг из контента других соцсетей, где пользователи могут выгрузить архив своих публикаций. С помощью нового инструмента предприниматели смогут перенести свои предложения в «Магазин Вконтакте» и начать привлекать покупателей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сервис «На прилавок» позволяет компаниям просто управлять своим ассортиментом: создавать карточки из фотографий, переносить описание из прошлых публикаций и быстро редактировать витрину. Теперь для этого можно использовать не только фотографии из сообществ «Вконтакте», но и контент из других соцсетей. Владельцам таких аккаунтов достаточно загрузить свой архив с постами в мини-приложение: он сохранится внутри сервиса вместе с описанием. Загрузка может занять до 24 часов.

С помощью инструментов «Вконтакте» можно бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно продавать товары и оказывать услуги: он поддерживает интеграцию с существующими магазинами через API. Для продажи товаров предприниматели могут дополнительно подключить доставку, а также онлайн-оплату.

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