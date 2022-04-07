«VK Видео» внедрила технологию мгновенной обработки роликов — контент доступен пользователям сразу после загрузки на платформу

Собственные технологии платформы позволяют обрабатывать видеопоток во все необходимые форматы и варианты разрешения в режиме реального времени. Видео обрабатывается посегментно, благодаря чему зрителям не нужно ждать завершения процесса для всего ролика — начать его смотреть можно сразу же после загрузки на платформу. Об этом CNews сообщили представители VK.

Другим популярным видеосервисам, в отличие от «VK Видео», требуется полностью загрузить и обработать видео для эффективной раздачи и возможности выбора качества. Например, короткий видеофайл размером 1 ГБ доступен для просмотра на «VK Видео» мгновенно после загрузки автором на платформу, в то время как на других ресурсах его обработка займет от 3 до 10 минут. В несколько раз быстрее других сервисов будет проходить и обработка длинных видео в высоком разрешении, занимающих десятки гигабайт.

Новая технология «VK Видео» позволяет зрителям быстрее получать доступ к контенту в оптимальном для их устройства и условий сети разрешении, а также бесшовно переключаться между разными форматами. Технология в первую очередь будет полезна авторам, для которых важна оперативность при публикации контента, например, крупным новостным изданиям.

«“VK Видео” стала первой видеоплатформой, обработка роликов на которой происходит практически моментально после публикации автором. Мы знаем, что пользователи соцсетей не любят ждать. Они хотят получать контент как можно быстрее: смотреть новый ролик любимого блогера сразу же после публикации, без промедления получать последние новости или раньше других узнавать о неожиданном повороте сюжета в сериале. В то же время чем раньше зрители смогут посмотреть ролик, тем быстрее авторы получат отклик на своё творчество. Мы разработали технологию мгновенной обработки видео, благодаря которой нашим пользователям всегда будет доступен самый свежий и актуальный контент», – сказал Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте» и «VK Видео».