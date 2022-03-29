Заявки на льготные кредиты для московского технологического бизнеса начнут принимать с 11 апреля

Совместная программа льготного кредитования правительства Москвы и «Корпорации МСП» начнет работу 11 апреля. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. На займы по сниженным ставкам смогут претендовать технологические компании, которые работают над значимыми для города проектами.

«Подать заявку можно с 11 апреля. Срок действия программы — до конца этого года. За счет субсидий Москва компенсирует предпринимателям часть ставки по кредиту. Для среднего бизнеса она составит 5,5 процента, для малого и микробизнеса — семь процентов. Город также будет проводить предварительный отбор и экспертизу проектов», — сказала Наталья Сергунина.

Корпорация МСП сможет покрыть за счет «зонтичного» поручительства до 50% суммы кредита при недостатке залога для получения финансирования. Поручительство будет оформляться при обращении за кредитом, собирать дополнительный пакет документов и отдельно подавать заявку не потребуется. Сумма займа может быть не выше 300 млн руб.

«Столичные власти и бизнес обозначают приоритетные отрасли поддержки, а «Корпорация МСП» своим капиталом и программами их поддерживает и усиливает. Это синергия двух бюджетов. В текущих условиях очень важна синхронизация региональных и федеральных мер поддержки для того, чтобы поддержать бизнес, создать необходимые условия для его развития, а также сохранить рабочие места», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Он также подчеркнул, что из программы исключены организации, связанные с крупным бизнесом, застройщики и представители подакцизных сфер.