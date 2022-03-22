«Контур» зафиксировал увеличение спроса на ЭДО на фоне подорожания бумаги

За последнюю неделю интерес к переходу на электронный документооборот вырос: количество обращений в техподдержку «Контура» увеличилось на 20%. Аналитики подсчитали, во сколько обходится распечатка и доставка бумажного документа деловым партнерам, и сравнили с отправкой через онлайн-сервис.

Бизнес выбирает ЭДО, чтобы не зависеть от поставок материальных ресурсов, на управление которыми влияют изменчивые внешние факторы. Переход на цифровые процессы помогает компаниям сократить издержки и получить запланированную прибыль даже в условиях ужесточения санкций, отмечают в «Контуре».

Лидия Урывская, директор по продвижению и продажам в «Контуре», сказала: «Переход на ЭДО ускоряет доставку документов, исключает утери и повторные отправки, позволяет экономить на расходных материалах. Сервисы ЭДО обеспечивают непрерывную работу бизнеса в условиях изменения экономических факторов. Мы отмечаем повышенный интерес к продуктам для онлайн-взаимодействия с контрагентами: в среднем на 20% увеличился поток вопросов в техподдержку о том, как начать работать. Клиенты сервиса «Контур.Диадок» ежедневно отправляют на 10% больше электронных документов по сравнению с предыдущей неделей».

Эксперты «Контура» сравнили затраты на бумажный и электронный документооборот (ЭДО). В расчете применили расценки, актуальные на конец марта 2022 г. Таким образом, экономия при отправке одного электронного документа составляет 89% по сравнению с доставкой бумажного документа почтой и 98% по сравнению с курьерской доставкой.

На практике комплект бумажных документов организации готовят в двух экземплярах — для себя и контрагента. Если компания возвращает подписанный комплект документов за свой счет, расходы на распечатку и доставку возрастают вдвое. При ЭДО после подписания меняется статус документа в сервисе, получателю не нужно отправлять его назад. Документооборот считается завершенным.