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«Одноклассники» запустили «живые» эмоции для реакций на фотографии и зафиксировали рост загрузок фото

Социальная сеть «Одноклассники» представила новую возможность для авторов фотографий. Теперь прямо на фото можно разместить интерактивную кнопку «класс» или любую из пяти эмоций, с помощью которых пользователи смогут одним нажатием оставить свою реакцию. Об этом CNews сообщили представители VK.

Фотографии — самый популярный формат контента в «Одноклассникf[». С начала марта 2022 г. загрузки фото в соцсети выросли на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%.

Благодаря новой возможности все авторы в «Одноклассниках» смогут предложить друзьям и подписчикам более простой и удобный способ выразить свою эмоцию к фотографии. Это позволит получать больше отклика и обратной связи, а также расширить аудиторию: каждая реакция работает как «репост» — фотографии попадают в персональную ленту подписчика и показываются его друзьям в ленте новостей.

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«Живые» эмоции для реакций на фотографии

Разместить реакцию на фотографии можно в приложениях «Одноклассники» на iOS и Android во время загрузки снимка в соцсеть. Для этого нужно нажать на иконку добавления стикеров, выбрать подходящую эмоцию и добавить на фотографию. Авторы фотографий могут выбрать любую из пяти эмоций: удивление, смех, влюбленность, грусть и «класс». На каждую фотографию можно поставить одну эмоцию. Кроме того, авторы могут разместить на фото приватный «класс»: список тех, кто его нажал, увидит только сам автор.

«Одноклассники» активно поддерживают авторов контента — в соцсети организовали оперативную верификацию профилей и групп, возможность получить консультации по ведению страницы, а также дополнительную поддержку как для новых аккаунтов, так и для активных создателей контента. Также соцсеть запустила удобную возможность поделиться ссылкой на свой профиль, чтобы приглашать друзей присоединиться к ним в соцсети.

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