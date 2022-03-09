«Профреш» завершила первый этап роботизации складов

Логистическая компания «Профреш» подвела итоги первого этапа глобального процесса роботизации, который был запущен на находящихся под ее управлением складах в 2021 г.

Первый этап был направлен на сокращение ручного труда во время процедуры обмотки паллет, необходимой для безопасной транспортировки груза. Компания заменила процесс ручной обмотки паллет на обмотку с помощью мобильных паллетоупаковщиков EMotion EB1000 компании PKG.

Использование 3 роботов в течение двух месяцев дало чистую экономию пленки в 20%. Были сокращены ставки двух сотрудников склада – работающих на этом участке людей перевели в другое подразделение, которое таким образом смогло закрыть потребности в рабочей силе. Опаллечивание с помощью робота позволило точно бюджетировать расход пленки – для каждой паллеты расход стал одинаковым, в то время как при человеческом труде он мог отличаться в разы.

Роботов-паллетоупаковщиков компания «Профреш» взяла в аренду, благодаря чему расходы окупились уже за два месяца. В ближайшее время компания планирует расширить полученный опыт и на другие участки склада, арендовав еще 7 аналогичных роботов.

Параллельно компания «Профреш» приступила к роботизации еще двух складских процедур – инвентаризации товаров с помощью дронов и перемещению товаров по складу с помощью мобильных роботов. Расчет эффективности внедрения, проведенный компанией, показывает, что при условии покупки роботы на этих участках окупятся за 4-5 лет, в случае аренды – менее чем через год. Роботизацию этих зон компания планирует завершить до конца 2022 г.

«Роботизация» – это не просто повышение эффективности каждой конкретной складской операции, но и снижение значимых для логистического рынка рисков, связанных с нехваткой рабочей силы, – сказал Давид Чиквашвили, генеральный директор компании «Профреш». – Из-за оттока трудовых мигрантов услуги складского разнорабочего за период с 2019 до 2021 г. подорожали примерно в два раза. Эта тенденция несомненно сохранится и с ближайшее время. Благодаря роботам мы сокращаем объем рекрутинга низкоквалифицированного персонала, освобождаем уже нанятых сотрудников от рутинных операций, перебрасывая их на решение новых задач. Это позволяет компании расширяться, брать новых клиентов, не опасаясь, что обслуживать склады будет некому».