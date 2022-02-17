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«Алиса» найдет лучшую цену на товар

В поиске «Яндекса» теперь легко узнать, где можно выгодно купить нужную вещь. Достаточно задать вопрос в поисковой строке или спросить «Алису» в приложении «Яндекс», где дешевле тот или иной товар. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» знает цены в магазинах и на маркетплейсах. Если человек уже решил, что купить, он может сразу увидеть, сколько стоит эта вещь в разных местах, и выбрать самый выгодный вариант. Цены, в том числе со скидками, собраны в одном месте — в карточке товара. Данные обновляются несколько раз в день, так что пользователи получают актуальные предложения. Скажем, если в каком-то магазине идет распродажа, можно воспользоваться моментом.

Кроме того, в поиске по товарам появилась отметка «Лучшая цена». «Яндекс» показывает ее, если считает, что сейчас в интернете вряд ли удастся найти этот товар дешевле. Вот как это выглядит в результатах поиска:

«Разброс цен на один и тот же товар бывает очень большим, и, чтобы отыскать действительно хорошее предложение, зайти нужно в каждый магазин. Бета-версию поиска по товарам мы запустили еще перед Новым годом, потому что люди активно покупали подарки. Сейчас поиск по товарам стал доступен всем пользователям, а цены на интересующий товар теперь собираются в одну карточку, это гораздо удобнее», — сказал Максим Загребин, руководитель поисковых продуктов «Яндекса».

В поиск по товарам могут попасть предложения сайтов, которые известны «Яндексу». Для этого им не обязательно что-то делать. Но если магазин хочет передавать в «Яндекс» данные об изменениях в ассортименте и ценах, он может загрузить в «Вебмастер» свой товарный фид.

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