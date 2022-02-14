Электронный документооборот и учебный процесс. Опыт школы №6 г. Надым

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» использует электронный документооборот «Этлас» версии 6.6 в комплектации «Стандарт». Об этом CNews сообщили представители компании компания «Этлас-софт»

Электронный документооборот постепенно внедряется во все отрасли экономики страны. Образовательные учреждения не могут оставаться в стороне и тоже переходят на электронные документы.

Объем информации, которую школа использует в своей деятельности постоянно увеличивается. Очень важно, чтобы скорость ее обработки не отставала.

Документооборот школы изобилует специализированными формами документов. В их числе не только организационные и распорядительные документы, но и учебно-педагогическая документация — личные дела учащихся, классные журналы, протоколы педагогических советов и многие другие. Автоматизация документооборота помогает разгрузить сотрудников школы и учителей, освободить их от рутинной работы с бумагами и документами, направить их внимание на главное — работу с детьми.

Руководство средней общеобразовательной школы №6 г. Надым приняло решение модернизировать документооборот и внедрить современную систему электронного документооборота. В школе с углубленным изучением отдельных предметов особенно важно оптимизировать организационно-управленческую деятельность и максимум внимания уделить учебному процессу.

У системы электронного документооборота «Этлас» версии 6.6 в комплектации «Стандарт» для решения этой задачи есть все необходимые функции. Простая установка и настройка программного обеспечения СЭД позволила школе выполнить ее своими силами, не привлекая специалистов разработчика.

Поскольку средний уровень компьютерной грамотности учителей и сотрудников школы достаточно высок, освоение возможностей системы электронного документооборота не вызвало заметных трудностей. В сопроводительной документации СЭД «Этлас» для этого есть подробное руководство пользователя.

Немаловажно, что внедрение системы электронного документооборота можно осуществлять постепенно, не нарушая текущую образовательную деятельность школы.

Внедрение СЭД «Этлас» почти сразу же дало результаты:

Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? Технологии

• ускорился обмен документами с управлением образования и другими инстанциями;

• сократились расходы на канцелярские товары, экономится ресурс оргтехники;

• уменьшилось количество бумаг, высвободилось место в канцелярии школы;

• подготовка отчетов и справок требует теперь меньше времени;

Как финансовые организации строят эффективную ИТ-экосистему Бизнес

• использование современных методов работы улучшило имидж школы.

Внедрение электронного документооборота опосредованно повлияло на весь учебный процесс. Учителя школы отмечают, что изменилось отношение к работе, ведь теперь на оформление журналов и отчетов уходит меньше времени и сил.