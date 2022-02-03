Модульбанк запустил сервис облачных чеков

Модульбанк запустил сервис облачных чеков и агрегатор платежей на базе «Модулькассы». Сервис предназначен для начинающих предпринимателей, которым важно запустить продажи с минимальными вложениями на старте.

Покупка или аренда облачной онлайн-кассы для интернет-магазина стоит в среднем 25-30 тыс. руб. в год. Еще около 2% от оборота нужно будет потратить на интернет-эквайринг. В свою очередь подключение к облачным чекам от «Модулькассы» требует 0 руб. первоначальных затрат, плата взимается только в виде процента от оборота — до конца марта это 2,5%, а комиссия за эквайринг уже включена в эту стоимость.

Данный продукт подходит не только интернет-магазинам, но и предпринимателям, которые оказывают услуги на выезде, например, клининговым и курьерским службам, услуги красоты на дому, кейтерингу, ЖКХ и др.

«Новый сервис идеален для запуска с минимальными вложениями — для тех, кто хочет протестировать продажи онлайн и не сильно тратиться на старте. Можно быстро запустить прием карт на сайте и не волноваться о том, как будут пробиваться чеки. Когда продажи достигнут 150 тыс. руб. в месяц, можно переключиться на стандартную связку — облачная касса + классический интернет-эквайринг, чтобы экономить на ставке эквайринга», — сказал Юрий Васильев, директор Модульбанка по платежным сервисам.