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Родители московских школьников против введения дистанционного обучения

В связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и увеличением заболеваемости в Москве, мэр Сергей Собянин призвал перевести на дистанционную работу максимальное число сотрудников, а также продлил режим самоизоляции для пожилых людей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у родителей московских школьников, следует ли, по их мнению, вводить дистанционное обучение в школах, где учатся их дети.

Почти 6 из 10 родителей школьников Москвы высказались против введения дистанционного обучения в школах (58%): «Изоляция приведет к снижению качества обучения и снижению иммунитета». Идею перевода учащихся на дистанционное обучение поддержал лишь каждый четвертый (24%). Причем отцы школьников поддерживают переход на дистант в 1,5 раза чаще матерей (29 и 18% соответственно).

Место проведения опроса: Москва

Время проведения: 15—18 января 2022 г.

Исследуемая совокупность: родители детей-школьников, учащихся в Москве

Размер выборки: 500 респондентов

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