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Первое мобильное приложение для профессиональной Ассоциации

Ассоциация АКОН совместно с компанией «В Групп» дала старт работе мобильного приложения «ОкРОН», доступного для скачивания на платформах Android и iOS. Приложение позволяет осуществлять интерактивные коммуникации членов Ассоциации в рамках тематических групп и чатов, созданных внутри приложения. Также доступны возможности по организации онлайн мероприятий в формате видеоконференций. В приложении размещаются новости по отраслевой тематике, есть возможность получить консультации по актуальным вопросам обслуживания недвижимости. Пользователями приложения являются члены Ассоциации АКОН, а также компании рынка обслуживания недвижимости, а именно: организации, занимающиеся коммерческим и некоммерческим управлением жильем, эксплуатацией и управлением коммерческой недвижимостью. Для компаний-пользователей приложения доступна возможность общения в профессиональных чатах, в которых можно делиться профессиональным опытом, полезной информацией, обмениваться контактами.

«Благодаря приложению “ОкРОН” мы трансформировали работу нашей Ассоциации в онлайн формат. Это существенно расширяет наши возможности по взаимодействию с членами Ассоциации, а также другими участниками рынка обслуживания недвижимости. Теперь мы с полным правом можем называться “Первой онлайн Ассоциацией”», - сказал президент онлайн Ассоциации АКОН Никита Чулочников.

«Сегодня приложение «ОкРОН» представлено в версии MVP, – сказала генеральный директор ООО «В Групп» Лина Ткаченко. - Обновление текущей версии приложения состоится уже 1 марта 2022 г. Одной из главных новинок станет функция «Привилегии», позволяющая пользователям приложения на выгодных условиях приобретать товары и услуги».

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