Студентам приготовиться: в «Лаборатории Касперского» открыт новый набор на программу стажировок SafeBoard

«Лаборатория Касперского» открывает второй в 2021 г. конкурсный набор на SafeBoard — оплачиваемую годовую стажировку для студентов вузов Москвы и Московской области. Участники смогут получить практические навыки и поработать над реальными проектами в области кибербезопасности, а лучших стажеров пригласят на постоянную работу в компании.

Расширился список возможных направлений. Теперь участники программы могут попробовать свои силы не только в исследовании угроз, разработке на C++ и C#, системном анализе и разных видах тестирования, но и в системном администрировании, DevOps и разработке технических тренингов.

Чтобы попасть на стажировку, студентам нужно успешно пройти онлайн-тестирование, затем, в зависимости от решения команды, либо выполнить тестовое задание, либо пройти видеоинтервью. Финальным этапом станет собеседование для знакомства с потенциальными коллегами. Отбор будет проходить с 21 сентября до 21 ноября 2021 г. В конце ноября 2021 г. будут объявлены результаты, а сама стажировка начнется в первой половине декабря 2021 г.

Все стажеры будут получать фиксированную зарплату и различные бонусы, в том числе компенсацию питания, смогут обучаться на корпоративных курсах и участвовать во внутренних мероприятиях. При этом можно будет выбрать оптимальное количество часов для работы в неделю: 20 – 35 часов во время учебы и до 40 часов летом.

По итогам программы лучших участников пригласят присоединиться к команде «Лаборатории Касперского» в качестве штатных сотрудников — это распространенная практика. За всю историю SafeBoard в штат перешли больше половины ее участников.