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Илья Лагутенко стал новым голосом «Яндекс.карт»

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко озвучил автомобильные маршруты в «Яндекс.картах». Музыкант обыгрывает типичные ситуации на дороге — чаще всего известными цитатами из своих песен.

Так, в начале поездки певец скажет: «Начнем наш путь. Это будет нетрудно, это по любви». Уже в пути шутливо предупредит о камере или дорожных работах: «Мерещится… Ан нет, не мерещится. Впереди камера» или «Наступят времена почище, ну а пока впереди дорожные работы». А завершить маршрут Лагутенко может словами «Мы приехали, но надолго не прощаемся. Мы остаемся вместе на века!»

Музыкант записал для «Яндекс.карт» более 160 фраз. Включить его озвучку можно в личном профиле приложения: зайти там в «Настройки», открыть «Маршруты» и затем выбрать «Звук» и «Голос».

Лагутенко присоединился к проекту «Свои в городе», в котором уже поучаствовали Рената Литвинова, «Каста» и Wylsacom. Вскоре в «Картах» появится еще больше голосов, они будут сопровождать водителей в дороге и добавлять позитивных эмоций. В «Яндекс.навигаторе» голоса появятся позже.

«Яндекс.карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и решать свои повседневные задачи. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.

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