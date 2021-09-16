Разделы

Бизнес-приложения Техника
|

Искусственный интеллект создал дизайн товаров для животных

Компания PerseiLine, производитель товаров для питомцев, научила нейросеть генерировать идеи дизайнов, опираясь на собственные каталоги, а также на базу паттернов, связанных с тематикой зоотоваров. Обучение проводилось на основе 1800 картинок, большая часть из которых – графические паттерны.

Перед искусственным интеллектом ставились две задачи. Первая – обучиться созданию текстур, в которых элементы не находят друг на друга. Вторая – научиться идентифицировать схожие элементы с разных картинок и рисовать их в уникальном стиле. Как признаются в компании, первоначально ожидался совсем другой стиль исполнения. Но те дизайны, которые начал создавать ИИ, оказались очень интересными и необычными.

perenoska_dizajn_ii_perseiline.jpg

С целью защиты авторства паттерн от нейросети был превращен в цифровой актив по технологии NFT (цифровой криптографический сертификат).

«Так или иначе скоро придет время, когда большинство дизайнеров станет использовать ИИ в процессе создания дизайн-проектов. Мы просто сделали это немного раньше в своей сфере, чем другие», – отмечает Александр Буров, директор PerseiLine.

Первые зоотовары с дизайном от искусственного интеллекта появятся в сентябре 2021 г.

Дарья Лебедева

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного

На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда

Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе

Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux

Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО

«Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021