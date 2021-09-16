Искусственный интеллект создал дизайн товаров для животных

Компания PerseiLine, производитель товаров для питомцев, научила нейросеть генерировать идеи дизайнов, опираясь на собственные каталоги, а также на базу паттернов, связанных с тематикой зоотоваров. Обучение проводилось на основе 1800 картинок, большая часть из которых – графические паттерны.

Перед искусственным интеллектом ставились две задачи. Первая – обучиться созданию текстур, в которых элементы не находят друг на друга. Вторая – научиться идентифицировать схожие элементы с разных картинок и рисовать их в уникальном стиле. Как признаются в компании, первоначально ожидался совсем другой стиль исполнения. Но те дизайны, которые начал создавать ИИ, оказались очень интересными и необычными.

С целью защиты авторства паттерн от нейросети был превращен в цифровой актив по технологии NFT (цифровой криптографический сертификат).

«Так или иначе скоро придет время, когда большинство дизайнеров станет использовать ИИ в процессе создания дизайн-проектов. Мы просто сделали это немного раньше в своей сфере, чем другие», – отмечает Александр Буров, директор PerseiLine.

Первые зоотовары с дизайном от искусственного интеллекта появятся в сентябре 2021 г.