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Syssoft стала эксклюзивным партнером Perkinelmer

Syssoft, центр экспертизы в области программного обеспечения, заключила соглашение об эксклюзивном партнерстве с производителем лабораторного оборудования и ПО для него, компанией Perkinelmer.

Линейка решений Perkinelmer Spiceman Gate позволяет отслеживать весь процесс скрининга новорожденных, включая отчеты о пациентах и последующее наблюдение, в единой комплексной системе управления информацией.

«Современные инструменты Perkinelmer помогут российским медицинским организациям на самом высоком уровне проводить исследования здоровья плода и следить за правильным течением беременности у пациенток», — отметил Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений компании Syssoft.

В рамках соглашения Syssoft сможет предложить своим клиентам, занятым в медицинской сфере, высокоточное и современное профильное ПО. Все продукты компании имеют международные и российские сертификаты, официально включены в Госреестр средств измерений.

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