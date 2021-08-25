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Фирма «1С» и сервис по подбору наставников Solvery договорились о сотрудничестве

В сервисе Solvery, который занимается подбором менторов в ИТ, появились наставники для специалистов, занятых в сфере разработки и внедрения программных продуктов на базе технологий «1С».

Сотрудничество «1C» и Solvery даст возможность разработчикам быстрее учиться, повышать свои навыки и интегрироваться в рабочие процессы. Также это будет служить дополнительной точкой входа в квалифицированное сообщество, считает сооснователь Solvery Антон Волков.

«Почему «1С»? «1C» — это популярная технология, которая используется в России миллионами людей. Мы хотим, чтобы на Solvery было максимальное количество актуальных направлений. «1С» — более чем актуальное направление, на платформе «1С:Предприятие» программируют более 300 тыс. ИТ-специалистов. Мы рады, что стали партнерами и имеем возможность помогать этим специалистам развиваться», — отметили в Solvery.

На Solvery добавились уже более 10 опытных специалистов по продуктам «1С». Они готовы помочь как новичкам, которые только пробуют себя в новой сфере, так и компаниям, у которых есть потребность в выстраивании «1С»-отделов и команд.

Сейчас в облаке тегов сервиса можно искать наставника «1С» как по различным аспектам разработки на платформе «1С:Предприятие», так и по типовым конфигурациям.

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