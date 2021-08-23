В Москве построят зарядную инфраструктуру для нового парка электробусов

В Москве построят зарядную инфраструктуру для нового парка электробусов. Электрозарядки будут установлены в автобусном парке «Красная Пахра» в Новой Москве. Он рассчитан на 200 электробусов и 100 автобусов, которые выйдут на маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов.

Всего в парке поставят 34 зарядные станции мощностью 300 кВт каждая. Этого достаточно для полной зарядки транспорта за 24 минуты. При этом одна станция способная заряжать до 6 электробусов одновременно.

Проект реализует компания «Россети Московский регион».

Кроме этого, для подключения электрозарядок энергетики построят одну распределительную и три трансформаторные подстанции 10 кВ, проложат более 22 км кабельных линий 0,4-10 кВ.

«В число приоритетов Группы «Россети» входит развитие источников нетарифной выручки, которая прежде всего необходима для полномасштабной модернизации сетевого комплекса, апробирования передовых и экспериментальных решений. Этот проект станет важным направлением диверсификации деятельности компании. При этом использование нашего опыта в качестве крупнейшего оператора электрозарядной инфраструктуры в стране позволит укрепить позиции Москвы как одного из мировых лидеров по темпам внедрения экологически чистого общественного транспорта», – отметил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.