НМИЦ гематологии Минздрава России перешел на «Р7-Офис»

ФГБУ «Научный медицинский центр гематологии» сообщило о завершении перевода сотрудников на работу с российским офисным ПО «Р7-Офис». В результате перехода персонал получил возможность совместного редактирования документов в локальном облаке, что повысило безопасность системы.

Основным стимулом к поиску нового решения стала потребность в офисном ПО, которое давало бы импортонезависимость, обладало совместимостью с популярными форматами файлов и ОС, а также имело широкий спектр возможностей совместной работы. При этом было важно, чтобы процесс адаптации занимал минимум времени.

Руководство НМИЦ протестировало несколько пакетов ПО, после чего остановило свой выбор на связке «Р7-Офис» и ОС «Альт». Отечественный «офис» показал себя как наиболее адаптированный к существующим документам и более дружественный к пользователям.

Внедрение «Р7-Офис» заняло минимальный срок, а все вопросы пользователей оперативно решались группой технической поддержки. В результате переход получился «бесшовным», и персонал НМИЦ смог продолжить работу на новой системе без простоев.