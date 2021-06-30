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Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перейдёт на возобновляемую энергию

Дата-центр «Яндекса» в городе Мянтсяля полностью перейдёт на энергию из возобновляемых источников. Её будет поставлять финская компания Ilmatar Energy, которая управляет сетью ветряных электростанций. Яндекс и Ilmatar подписали соглашение на пять лет.

Переход произойдёт в начале 2022 года. «Яндекс» будет закупать у Ilmatar энергию ветра в объёме, достаточном, чтобы удовлетворить все потребности дата-центра в Мянтсяля. В 2020 году его энергопотребление составило 68 ГВтч. После перехода 20% энергии, потребляемой всеми дата-центрами «Яндекса», будет поступать из возобновляемых источников.

Траты «Яндекса» на энергию, производимую ветрогенераторами, будут сопоставимы с тратами на энергию из традиционных источников. При этом часть расходов «Яндекс» возмещает, поставляя в Мянтсяля лишнее тепло от серверов — оно используется для обогрева домов в холодное время года.

Использование энергии из возобновляемых источников позволит уменьшить углеродный след, который оставляет инфраструктура «Яндекса». Снижение углеродного следа — одна из целей, которые компания сформулировала для себя в повестке устойчивого развития. «Яндекс» также изучает возможность использовать альтернативные источники энергии и в других своих дата-центрах.

Дата-центр в Мянтсяля — один из пяти дата-центров «Яндекса». Он был построен в 2014 году и используется для работы с зарубежными рынками. В Мянтсяля задействована технология естественного охлаждения: серверы круглый год остужают воздухом с улицы. Показатель энергоэффективности (PUE) финского дата-центра составляет 1,1, в то время как среднее значение по миру — 1,59. Чем ближе к единице значение PUE, тем выше энергоэффективность дата-центра.

Владимир Бахур

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