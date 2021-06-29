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«Сбер» повысил лимит переводов через мобильное приложение для бизнеса

«Сбер» повысил до 1 млн рублей суточный лимит на платежи в адрес «неподтверждённых» контрагентов в мобильном приложении «СберБизнес».

«Неподтверждёнными» в корпоративном интернет-банкинге Сбера считаются все адресаты платежей, реквизиты которых не были подписаны клиентом. Ранее этот лимит составлял 400 тыс. рублей. Чтобы перевести более значительные суммы, пользователям нужно было перейти в веб-версию интернет-банка: внести контрагента, которому предназначался платёж, в специальный справочник и «подписать» его реквизиты данными из СМС-кода.

«Это нововведение — наш шаг навстречу тем предпринимателям, которые работают с интернет-банком СберБизнес только через мобильное приложение. Больше им не придётся заходить в веб-версию для подтверждения каждого контрагента и совершения переводов. Эта мера призвана повысить удобство ежедневной работы бизнеса и упростить клиентский путь. В настоящее время до 98% транзакций через мобильное приложение не превышает миллиона рублей», - сказала Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

Активная аудитория приложения СберБизнес сейчас превышает 1 млн клиентов.

Владимир Бахур

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