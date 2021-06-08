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В «Яндекс.дзене» появятся верифицированные каналы

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.дзене» появятся верифицированные каналы.

Теперь блогеры, медиа и организации могут получить узнаваемую отметку — синюю галочку, подтверждающую, что канал принадлежит известному человеку или бренду. Значок поможет пользователям отличать подлинные каналы, которые ведут реальные люди, от похожих страниц и фейков.

«Дзен» верифицирует каналы, чьи владельцы представляют интерес для широкой аудитории: известные музыканты, ученые, журналисты, политики, а также крупные блогеры Дзена и других платформ.

Чтобы получить значок верификации, владельцу канала необходимо подтвердить свой публичный статус — в этом помогут публикации в крупных СМИ или наличие верифицированного аккаунта в другой соцсети. Также статус могут получить участники программы «Нирвана» и блогеры «Дзена» с более чем 100 000 подписчиков, при условии, что канал известен и за пределами «Дзена».

После прохождения проверки значок верификации появится на странице и на всех публикациях канала. Верифицированные каналы будут рекомендоваться в ленте наравне с другими.

Владимир Бахур

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