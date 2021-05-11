Спецпроекты

Росреестр и Газпром перейдут на электронное взаимодействие к концу 2021 года

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Росреестр, ПАО «Газпром» и компании группы «Газпром» перейдут на преимущественно электронное взаимодействие к концу текущего года в рамках заключенного ранее соглашения.

«Переход на электронное взаимодействие позволит актуализировать сведения о зарегистрированных правах ПАО «Газпром» на недвижимое имущество, верифицировать данные информационно-управляющих систем ПАО «Газпром» с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также даст возможность направления в электронной форме заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи», – рассказала заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова.

Реализованный функционал уже позволил направить в Росреестр посредством СУИМ 13 заявлений о предоставлении сведений ЕГРН об объектах недвижимости, 1290 заявлений о предоставлении сведений ЕГРН о кадастровой стоимости объектов недвижимости, осуществить регистрацию права собственности ПАО «Газпром» на два объекта недвижимого имущества.

Переход на электронное взаимодействие стал возможен благодаря доработке Системы управления имуществом и иными активами (СУИМ) ПАО «Газпром».

По результатам опытной эксплуатации электронного взаимодействия принято решение об использовании СУИМ не только самим ПАО «Газпром», но и компаниями группы Газпром (в том числе по собственным объектам недвижимого имущества).

Организация электронного взаимодействия с бизнес-сообществом – часть масштабного проекта Росреестра по цифровой трансформации, направленного на повышение качества предоставления услуг в интересах граждан.



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