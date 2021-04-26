В «Яндекс.Маркете» можно получить баллы «Плюса» за отзывы на товары

Производители смогут стимулировать покупателей «Яндекс.Маркета» делиться своим мнением о товарах. За отзывы будут начислять баллы «Плюса». Потратить их можно в любом сервисе экосистемы «Яндекса», например, на «Такси», «Еду», «Лавку», «Кинопоиск» или «Музыку».

Выбрать подходящие товары и назначить номинал кешбэка производители могут в личном кабинете. Сервис рекомендует начислять баллы за мнения о товарах, собравших менее 10 отзывов. Пока новый инструмент доступен в личном кабинете производителя. Позже «Маркет» рассматривает возможность добавить отзывы за баллы «Плюса» для продавцов маркетплейса.

Баллы начислят только за товары, купленные на «Маркете», не важно, содержит ли отзыв критические замечания, или пользователь полностью доволен покупкой. Проверить, за отзывы на какие товары начислят кешбэк баллами, можно в личном кабинете. Главное, чтобы с момента покупки прошло не больше полугода. Все отзывы, как и прежде, будут опубликованы после того, как пройдут проверку.

По данным исследования «Яндекс.Маркета», каждый третий покупатель готов оставить отзыв, если за него начислят кешбэк или бонусные баллы, а товары с отзывами покупают на 17% чаще.

«Отзывы — важный атрибут товара. Покупателям они помогают принять решение о покупке и быть уверенным в своем выборе, а для производителей служат обратной связью с потребителем, которая помогает вовремя отреагировать на претензии. Что важно, тратить баллы можно не только на повторные покупки на Маркете, но и на другие сервисы экосистемы», — комментирует Татьяна Умряева, руководитель сервиса «Яндекс.Маркет».

Уже сейчас «Яндекс.Маркет» один из лидеров по количеству товаров и продавцов с отзывами. В карточке товара также можно посмотреть, как часто его приобретали в последнее время или сколько человек им интересовались.