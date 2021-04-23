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ВТБ внедрил программного робота для работы с документами банка

ИТ в банках Документооборот

ВТБ внедрил робота в рутинный процесс сверки бухгалтерских документов банка. Робот выполняет 95% задач процесса, специалисты привлекаются для решения самых сложных дел. Операционный риск снизился без потери качества, а сверка бухгалтерских документов банка осуществляется в круглосуточном режиме.

Робот формирует отчеты, извлекает необходимые данные из документов, проверяет их на корректность. В случае обнаружения ошибок при сверке программа оповещает об этом сотрудников банка. Успешно проверенные документы робот выгружает в систему хранения и обработки документов банка.

«В рамках реализации стратегии технологической трансформации в ВТБ внедрена фабрика роботов. Передовые технологии помогают нам упрощать и автоматизировать процессы банка. Новый робот позволяет экономить время сотрудников, которое они тратили на рутинные операции, и использовать его для решения более важных и актуальных задач», - отметила член правления ВТБ Наталья Диркс.



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