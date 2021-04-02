Сотрудники Microsoft рассказали, что в период удаленной работы возросла роль руководителей

Microsoft опубликовала результаты внутреннего исследования, которое проводилось руководителем аналитического отдела компании Доун Клингхоффер и ее командой среди 150 тыс. сотрудников компании по всему миру и является дополнением к последнему отчету Work Trend Index. Одним из ключевых выводов стала возрастающая роль менеджеров при новом формате работы. Сотрудники отметили, что, когда менеджеры активно оказывают поддержку подчиненным, члены команды чувствуют себя ближе к коллегам и к своей работе.

В начале пандемии Клингхоффер и ее команда уделили пристальное внимание проводимому компанией традиционному исследованию Daily Pulse, добавив новые вопросы, чтобы оценить, как период удаленной работы влияет на связи между сотрудниками Microsoft. В апреле 2020 г. 91% сотрудников сообщили о том, что чувствуют себя связанными со своей командой, однако в ноябре это число упало до 75%, что является самым низким показателем. В декабре эта цифра выросла до 79%, однако даже на сегодняшний день она по-прежнему не достигла показателей апреля.

«В начале пандемии COVID люди были действительно сосредоточены на том, чтобы оставаться на связи с помощью новых способов, – отметила Клингхоффер. – Но с течением времени эти связи между командами становилось все сложнее поддерживать».

Команда исследователей обнаружила три решающих фактора, которые повлияли на ощущение сотрудниками связи с командой: получение поддержки от менеджеров, ощущение продуктивности и поддержание баланса между работой и личной жизнью. Для обеспечения всех этих факторов необходимо активное участие менеджеров в процессе управления.

Кроме того, за последний год к Microsoft присоединились 25 тыс. новых сотрудников, которые также приняли участие в исследовании. Результаты опроса свидетельствуют о том, что по сравнению с периодом до пандемии зависимость новых сотрудников от своих руководителей в процессе адаптации увеличилась почти на 20%, при этом зависимость от коллег упала на 15%. Команда Клингхоффер также обнаружила, что новые сотрудники, менеджеры которых оказывали им активную поддержку, не только в 3,5 раза чаще говорили, что они довольны своим опытом работы в компании, но и в 1,2 раза чаще чувствовали, что они вносят вклад в успех своей команды.

Также был разработан ряд практических мер, которые позволят укрепить связи между членами команды: сосредоточьте внимание на основных принципах. Фундаментальные приоритеты, производительность, баланс между работой и личной жизнью, культура взаимной поддержки в команде и любовь к командному взаимодействию – все это оказывает большое воздействие на работу, и руководители должны в первую очередь заботиться об обеспечении этих факторов; усиление поддержки со стороны руководителей для новичков. Непосредственный руководитель является первой линией поддержки для новых сотрудников в компании; дайте менеджерам возможность прояснить ситуацию. В компании должна быть выстроена система обратной связи с сотрудниками, которая поможет руководителям оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.