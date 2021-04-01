Факторинговая платформа GetFinance провела в России международную сделку в полностью дистанционном формате

Комплексность и 100% онлайн-режим работы факторинговой платформы GetFinance позволили провести первую полностью дистанционную транснациональную сделку – финансирование получила финская компания, поставщик крупного российского производителя и дистрибутора ООО «Премьер-Игрушка». Подача и рассмотрение заявки, подписание соглашений, выдача финансирования велись в удаленном формате с использованием систем электронного документооборота и электронных подписей.

Выданное полностью онлайн международное факторинговое финансирование стало первым опытом такого рода в России. Ранее факторинговые компании останавливали сложности, связанные с отсутствием международных унифицированных требований к системам ЭДО и электронным подписям.

Егор Газетин, генеральный директор GetFinance, сказал: «Финансирование стало прорывом на финансовом рынке и открыло Россию для трансграничного онлайн-факторинга – он стал реальностью! Данный формат взаимодействия мы планируем масштабировать, использовать для финансирования других международных сделок».

Артем Гуров, генеральный директор ООО «Премьер-Игрушка», отметил: «Цифровизация открывает для бизнеса возможности, которые ранее казались недостижимыми. Наш поставщик из Финляндии смог получить финансирование в форме факторинга аванса в полностью дистанционном режиме – не понадобились личные встречи для подписания соглашений, а весь документооборот проходил через СЭД. В результате удалось сэкономить большие объемы ресурсов и времени».