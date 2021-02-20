Corpsoft24 оснастила ПО Rewtas продвинутыми инструментами аналитики

Corpsoft24 обновила программу Rewtas, созданную для мониторинга и управления работой удаленных сотрудников. Компания модернизировала классификатор задач и подсистему аналитической отчетности для оперативного анализа эффективности исполнения ключевых бизнес-процессов.

Программа Rewtas (Remote Employee Working Time Accounting System) предназначена для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке». Она состоит из серверной части и локальных агентов, которые устанавливаются у сотрудников на компьютерах и мобильных устройствах.

За достоверность данных отвечают счетчики времени на активированных сотрудником задачах, модули сбора телеметрических данных по работе сотрудника, подсистема биометрической идентификации сотрудника (по лицу) в процессе его работы в корпоративных информационных системах, содержащих конфиденциальные данные.

В новой версии система Rewtas позволяет не просто учитывать рабочее время по факту, а организовать в компании «единый центр управления работами», через который руководители разного уровня могут оперативно контролировать выполнение задач, фактические сроки и трудоемкость. А также отслеживать иерархию и взаимосвязанность работ при разделении на подзадачи, контролировать качество исполнения в разрезе бизнес-процессов, видов деятельности и функциональных ролей исполнителей.

Именно продвинутая классификация задач и работ позволяет с помощью аналитической подсистемы управлять бизнесом, оценивая занятость трудовых ресурсов, себестоимость и качество исполнения ключевых бизнес-процессов.

По словам Михаила Папуры, заместителя генерального директора CorpSoft24, это главное отличие Rewtas от других систем организации рабочего времени, которые в основном только учитывают рабочее время сотрудников.

«Качество выполнения работ в большинстве компаний обычно оценивается по конечному результату. Так проще. Но очевиден и главный недостаток такого подхода: он «постфактный», то есть уже невозможно что-то изменить применительно к полученному результату. Система Rewtas позволяет оперативно контролировать текущее исполнение работ по задаче и, в случае необходимости, своевременно принимать управленческие решения и корректировать там, где это необходимо», - пояснил Михаил Папура.