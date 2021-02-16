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Сервис Superjob запустил рекламную платформу и предоставил бесплатное продвижение всем российским компаниям

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Сервис Superjob запустил рекламную платформу для продвижения вакансий, товаров и услуг. Чтобы поддержать российский бизнес, Superjob открыл бесплатный доступ к платформе абсолютно для всех рекламодателей.

Superjob продолжает развивать экосистему сервисов для работодателей и соискателей. Ранее Superjob позволял продвигать на своей рекламной платформе только вакансии, теперь же ее функциональность расширена в разы.

Рекламная платформа доступна всем партнерам Superjob в 85 регионах России: крупному, среднему и малому бизнесу, а также самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Теперь они смогут рекламировать вакансии, услуги и товары на аудиторию в 12 млн пользователей в месяц.

Для рекламных кампаний бизнесу доступны обезличенные данные, которые пользователи Superjob указывают в своих резюме (почти 30 млн в конце 2020 г.). Это достоверные и верифицированные социально-демографические характеристики — от пола, возраста и наличия детей до профессии, уровня дохода и наличия водительских прав. Таргетинг по таким параметрам позволяет показывать рекламу только тем пользователям, для которых предложение может быть интересно — а значит, и сделать рекламу более эффективной. Рекламодатели могут в режиме реального времени отслеживать эффективность и управлять рекламными кампаниями.

Чтобы поддержать предпринимательство и бизнес-сообщество, Superjob открывает бесплатный доступ к рекламной платформе абсолютно для всех рекламодателей. Каждому в рекламном кабинете будут начислены 5 тыс. руб. в виде бонусов, которые можно потратить на продвижение вакансий, товаров и услуг. Для участия в кампании нужно оставить заявку на сайте.

«На протяжении 2020 г. и до сих пор российский бизнес проявляет чудеса адаптивности, подстраиваясь под вводимые и отменяемые ограничения, переходя на массовую удаленку и многое другое. Открывая доступ к рекламной платформе для всех, Superjob помогает тем, что умеет лучше всего — привлекать талантливых специалистов, находить новые точки роста и повышать продажи», – сказала Анастасия Чучалова, генеральный директор Superjob.

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