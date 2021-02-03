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«Информзащита» создала новую компанию по разработке ПО в сфере ИБ

Безопасность Бизнес Инвестиции и M&A

НИП «Информзащита» объявила о создании компании Spacebit, которая сосредоточится на разработке собственных программных продуктов в сфере информационной безопасности. Задача компании – стать полноценным вендором и занять свою нишу на рынке ПО, создавая прогрессивные конкурентные программные продукты.

«Информзащита» в прошлом уже имела успешный опыт вывода на рынок подразделения разработки в качестве отдельной компании. Речь идет о «Коде безопасности».

На сегодняшний день штат Spacebit укомплектован и насчитывает порядка 100 человек. Основу коллектива составляют сотрудники центра разработки программного обеспечения компании «Информзащита». Это высококвалифицированные специалисты в области защиты информации и организации бизнеса, имеющие многолетний опыт работы и широкие компетенции в области высоких технологий и информационной безопасности.

У компании Spacebit уже есть ряд решений, готовых к внедрению и имеющих потенциальных заказчиков, и первым на рынок выйдет информационная веб-система АОКЗ («Автоматизация органа криптографической защиты»). Это российский программный продукт, позволяющий автоматизировать управление жизненным циклом средств криптографической защиты информации (СКЗИ), работу с ключевыми документами и носителями, централизованно контролировать организационную структуру органа криптографической защиты информации. Потребность «навести порядок» в средствах криптозащиты есть у многих компаний, а для лицензиатов ФСБ – это обязательное требование.

Еще несколько решений находятся на завершающем этапе тестирования и будут представлены на рынок в ближайшее время. Разработки Spacebit оценят компании, которым необходимо современное программное обеспечение в области информационной безопасности, отвечающее высоким требованиям надежности и безотказности.

Генеральным директором компании Spacebit стал Петр Ефимов, президент группы компаний «Информзащита».

«Идея создать отдельную компанию-разработчика появилась не случайно. Опираясь на 25-летний опыт, мы четко понимаем потребности и задачи заказчиков, и можем предложить необходимые решения. У нас одна из лучших команд по кибербезопасности в России, и компетенции наших специалистов выходят за пределы только деятельности интегратора. Много было идей своих собственных разработок, и пришло время их реализовывать. Мы знаем потребности наших клиентов и запросы рынка, и теперь сможем грамотно использовать свой опыт в создании продуктов, не имеющих аналогов среди ИТ-решений» – сказал Петр Ефимов, президент группы компаний «Информзащита».

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