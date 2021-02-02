«Билайн Бизнес» объявил о запуске нового тарифа «Яркий интернет»

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКом») запускает новую тарифную линейку «Яркий интернет», предназначенную для использования мобильного интернета на телефонах, смартфонах, планшетах, в модемах и роутерах. В линейку входят пять пакетов, включающих от 10 до 150 Гб интернета.

Абоненты могут подобрать оптимальный для себя тарифный план в зависимости от текущих задач, объема входящего и исходящего трафика, частоты видеозвонков или количества просматриваемых HD+ видео. Таким образом клиенты платят только за тот размер пакета интернета (10, 25, 50, 100 или 150 Гб), который соответствует их потребностям. Так, минимальная сумма тарифного плана составит от ₽200 до ₽300 в зависимости от региона.

В компании отмечают, что предложение «Яркий интернет» также доступно в виде линейки опций для действующих тарифов. Оно откроет абонентам «Билайн Бизнес» возможности для более гибкой настройки состава текущего тарифа — новый пакет можно подключить к уже имеющемуся тарифному плану, тем самым расширив объем доступного трафика.

«Мы в «Билайн» уверены, что «Яркий интернет» придется по душе нашим клиентам, ведь это хорошая возможность не только подобрать оптимальный объем трафика, но и дополнить действующий тариф, не переплачивая лишнего», — отметила Марина Загородная, руководитель департамента сегментного маркетинга «Билайн Бизнес».