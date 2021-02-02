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«Билайн Бизнес» объявил о запуске нового тарифа «Яркий интернет»

Телеком

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКом») запускает новую тарифную линейку «Яркий интернет», предназначенную для использования мобильного интернета на телефонах, смартфонах, планшетах, в модемах и роутерах. В линейку входят пять пакетов, включающих от 10 до 150 Гб интернета.

Абоненты могут подобрать оптимальный для себя тарифный план в зависимости от текущих задач, объема входящего и исходящего трафика, частоты видеозвонков или количества просматриваемых HD+ видео. Таким образом клиенты платят только за тот размер пакета интернета (10, 25, 50, 100 или 150 Гб), который соответствует их потребностям. Так, минимальная сумма тарифного плана составит от 200 до 300 в зависимости от региона.

В компании отмечают, что предложение «Яркий интернет» также доступно в виде линейки опций для действующих тарифов. Оно откроет абонентам «Билайн Бизнес» возможности для более гибкой настройки состава текущего тарифа — новый пакет можно подключить к уже имеющемуся тарифному плану, тем самым расширив объем доступного трафика.

«Мы в «Билайн» уверены, что «Яркий интернет» придется по душе нашим клиентам, ведь это хорошая возможность не только подобрать оптимальный объем трафика, но и дополнить действующий тариф, не переплачивая лишнего», — отметила Марина Загородная, руководитель департамента сегментного маркетинга «Билайн Бизнес».

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