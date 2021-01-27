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Infinidat поставила по всему миру больше 7 эксабайт корпоративных СХД

Техника

Infinidat, поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявляет о том, что компания поставила 7,1 эксабайт корпоративных систем хранения данных по всему миру. Это столь заметное событие отмечает 10 год работы компании Infinidat, при этом значительный рост, на половину эксабайта, произошел в IV квартале 2020 г.

«Infinidat превосходит ожидания, и свидетельством этого является то, что заказчики ценят наше уникальное сочетание высокой производительности, доступности и надежности. И все это несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID, и замедлением темпов роста отрасли в 2020 г., — сказал Фил Буллиджер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. — Рост объема систем хранения отражает стремление все большего количества компаний к повышению операционной эффективности, ускорению цифровой трансформации и адаптации к собственным меняющимся потребностям в СХД корпоративного класса».

Аманда Регнерус (Amanda Regnerus), исполнительный вице-президент по развитию бизнеса в US Signal, отметила: «Непрекращающийся рост Infinidat и быстрое достижение ключевых этапов деятельности подтверждают, что мы сотрудничаем с лидирующим поставщиком корпоративных решений по хранению данных. Infinidat обеспечивает нам высокую производительность и 100-процентную доступность, которые нам, как поставщику услуг, очень важны, так как эти требования зафиксированы в соглашениях об уровне обслуживания наших заказчиков. Также Infinidat обеспечивает и цены, которые позволяют нам оставаться конкурентоспособными».

Бернд Кистерс (Bernd Kisters), директор по информационным технологиям в Kisters AG, сказал: «Впечатляет, как Infinidat достигает таких рубежей, потому что это подтверждает, насколько компания подготовлена к совместному росту с крупным бизнесом и как стремится к более высокому уровню. Наш опыт работы показал способность Infinidat к масштабированию, поэтому неудивительно, что компания сделала такой рывок вперед».

Общий объем установленных систем хранения данных Infinidat превышает емкость восьми ведущих производителей флэш-массивов, поставленных в 2020 г. Ожидается, что растущий спрос клиентов на системы петабайтного масштаба ускорит продолжающийся рост внедрений систем хранения.

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