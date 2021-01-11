Одобрены критерии отбора инвестиционных проектов регионов для инфраструктурной поддержки

Правительственной комиссией по региональному развитию одобрены критерии отбора новых инвестиционных проектов для инфраструктурной поддержки. Регионы получат право направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, на строительство инфраструктуры для их реализации.

В 2020 году бюджетным законодательством для регионов был продлен период погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Средства, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности, могут быть направлены на создание или реконструкцию объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов, а также затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям.

«Это важный инструмент для стимулирования инвестиционной деятельности в регионах, который позволит одновременно направлять средства на развитие экономики и снижать долговую нагрузку. Воспользоваться новым механизмом смогут 68 регионов. Общий объем высвободившихся средств в результате реструктуризации может составить более 400 млрд рублей до 2024 года, эти средства могут быть направлены на поддержку инвестиционной активности», - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

Для прохождения отбора стоимость проекта должна составлять не менее 50 млн рублей. Кроме того, при отборе будет учитываться соотношение объема частных инвестиций и бюджетных средств, направляемых на реализацию проекта.

В январе после предварительного сбора и качественного анализа заявок от регионов Минэкономразвития России будут дополнительно уточнены критерии отбора проектов. Механизм также предусматривает возможность списания задолженности по бюджетным кредитам в сумме налогов, которые поступят в федеральный бюджет от реализации соответствующих инвестпроектов.