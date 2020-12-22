Количество обращений граждан за госуслугами в МФЦ выросло более чем на 90 тыс. за неделю

Количество обращений граждан в центры госуслуг (МФЦ) и на портал Госуслуг продолжает расти: 2,97 млн обращений в МФЦ и 5,35 млн обращений на портал за период с 7 по 13 декабря.

Наиболее востребованной услугой в электронной форме продолжает оставаться услуга по формированию зарегистрированных лиц о состоянии из индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования – с 4 по 10 декабря только по этой услуге поступил 759 255 запросов. По факту оказания этой услуги пользователи оставили 52 001 оценку, 42 117 из которых положительные, 7 806 нейтральные, 2 078 отрицательные.

Подробнее о госуслугах можно узнать в 15-м выпуске аналитического обзора Минэкономразвития «Государственное регулирование в условиях COVID-19». В новом обзоре также приводится информация о законопроекте о внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также об инициативах Минэкономразвития России в части регистрации внесения изменений в конструкцию транспортного средства и создания Единого реестра всех видов контроля (надзора).

В новом дайджесте также представлены данные опубликованного ОЭСР доклада «Регуляторная политика в условиях COVID-19: поведенческие инсайты для быстрого принятия решений. Кроме того, в выпуске можно узнать о заключениях об оценке регулирующего воздействия за период январь-ноябрь 2020 года, а также о количестве проведённых плановых и внеплановых проверок: на наделе с 27 ноября по 4 декабря было проведено 22 769 проверок, из них 19 803 внеплановых и 2 966 плановых.