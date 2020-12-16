«Билайн» защищает клиентов от некачественных контентных сервисов в интернете

«Билайн» продолжает реализацию обновленной стратегии компании, сфокусированной на потребностях клиентов, защищая своих клиентов от навязчивых подписок в интернете.

«В центре нашей стратегии — наши клиенты, и все, что мы делаем, строится вокруг их потребностей и интересов. Мы стремимся сделать их клиентский опыт максимально простым и безопасным. Для этого компания разработала и внедрила целый комплекс мер», — рассказывает Мария Елаева, вице-президент по качеству и клиентскому опыту «Билайн».

Благодаря принятым мерам количество обращений в социальных сетях, связанных с платными подписками, сократилось в 2,5 раза, а количество звонков в колл-центр «Билайн» — в 2 раза.

Прозрачность и понятность услуг

Раньше клиент «Билайн» мог непреднамеренно подключить платную подписку, случайно нажав «ОК» на всплывающем баннере в интернете. Также платные подписки могли скрываться под сообщениями, требующими совершения простых действий, например, «Смотреть» или «Читать». В результате клиенты получали ненужные подписки, плата за которые списывалась с их абонентского счета.

Чтобы исключить такие ситуации, был проведен комплексный анализ сервисов и сформированы новые правила к описанию и визуальному оформлению подписок, так как в первую очередь услуги должны быть простыми и прозрачными для клиентов компании.

Теперь при подключении подписок клиент сможет сразу увидеть всю необходимую информацию о стоимости сервисов и периодичности оплаты, наличии или отсутствии бесплатного промо-периода и его сроках. Тот же подход применяется и для визуального отображения: если кнопка ведет к подключению сервиса, она будет называться «Подключить», а не «Смотреть» или «Попробовать», как это часто бывало ранее.

Двойной уровень защиты

В качестве дополнительной меры защиты, чтобы оградить клиентов от несанкционированного автоподключения сервисов, с середины 2020 г. «Билайн» ввел двухфакторную аутентификацию.

Двухфакторная аутентификация работает просто и надежно. Чтобы подключить сервис, клиенту нужно дважды подтвердить свое намерение. Такой подход позволяет обеспечить осознанное подключение и дальнейшее использование контентными сервисами.

Информирование и полное управление

«Билайн» совершенствует свои технические платформы таким образом, чтобы все действия клиента сопровождались простыми и понятными коммуникациями. В личном кабинете и приложении «Мой Билайн» каждый клиент в режиме реального времени сможет управлять сервисом и следить за своими расходами.