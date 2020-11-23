Mail.ru Group запустила группы продуктов для динамической рекламы

Mail.ru Group запустила группы продуктов для динамической рекламы. Группы продуктов — новый инструмент myTarget, который помогает рекламодателям эффективнее выбирать аудиторию для продвижения своих товаров и услуг, что повышает продажи. С группами удобнее работать, чем с общим списком товаров и услуг. Кроме того, они дают дополнительные возможности для таргетинга: например, рекламу одной товарной категории можно показать пользователям, которые взаимодействовали с другой группой продуктов.

С инструментом рекламодателям будет проще выделить аудиторию, которая интересуется конкретными продуктами, или создать настраиваемый список товаров и услуг для кампании. Новая функция будет полезна всем бизнесам, использующим динамический ремаркетинг.

Например, онлайн-магазин техники создает одну группу продуктов для бренда смартфонов, а вторую — для аксессуаров к ним. myTarget сможет предложить пользователям, интересовавшимся устройствами из первой группы в магазине рекламодателя, товары из второй. Другой пример — можно определить пользователей, которые смотрели, но не купили дорогие смартфоны, и показать им аналоги из более низкой ценовой категории.

Группы продуктов также подойдут для разделения рекламных материалов на тематические блоки. Например, можно выделить из списка телевизоров группу панелей высокого класса и написать отдельные тексты для объявлений, рассчитанных на аудиторию с большим достатком. Кроме того, через такие группы проще совместно продвигать товары из разных категорий: если человек недавно купил флагманский смартфон с поддержкой управления ТВ без пульта, то ему можно показать рекламу совместимого телевизора.

Для создания групп продуктов в myTarget и управления ими можно использовать фильтры: они будут обновляться при каждой проверке актуального списка товаров. Доступны фильтры по текущей или предыдущей цене, наименованию или типу товара, бренду или названию производителя, модели продукта и его идентификатору. Фильтры можно комбинировать, проверяя выполнение всех условий или хотя бы одного из заданных. Интерфейс myTarget подскажет, какое количество товаров соответствует созданному фильтру, и покажет карточки нескольких таких продуктов.